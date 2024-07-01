Ялтинский Форос остался без света

Жару под сорок градусов, установившуюся на южном берегу Крыма, не выдерживает даже техника – вслед за центром Ялты бег электричества остался знаменитый курортный поселок городского типа Форос, сообщила в своем Telegram-канале глава Ялты Янина Павленко.
"Внимание, из-за аномальной жары еще одно отключение электроэнергии. В связи с аварией на подстанции - в пгт Форос. Без света 1300 абонентов. На место выехали специалисты "Крымэнерго". Ведутся ремонтные работы"
- Янина Павленко
Ранее в полдень из-за аварии на подстанции, снабжающей электроэнергией саму Ялту, произошло отключение электроэнергии в центральной части города, без света остались более 1300 абонентов, написала сити-менеджер.
На обоих объектах работают специалисты компании "Крымэнерго", которые проводят ремонтно-восстановительные работы, заверила Янина Павленко.