Вестник Кавказа

Ялтинский Форос остался без света

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Установившаяся в Крыму жара оставила без электроэнергии знаменитый ялтинский поселок Форос – высокой температуры не выдержала подстанция, снабжающая его электричеством, на месте работают специалисты "Крымэнерго".

Жару под сорок градусов, установившуюся на южном берегу Крыма, не выдерживает даже техника – вслед за центром Ялты бег электричества остался знаменитый курортный поселок городского типа Форос, сообщила в своем Telegram-канале глава Ялты Янина Павленко.

"Внимание, из-за аномальной жары еще одно отключение электроэнергии. В связи с аварией на подстанции - в пгт Форос. Без света 1300 абонентов. На место выехали специалисты "Крымэнерго". Ведутся ремонтные работы"

- Янина Павленко

Ранее в полдень из-за аварии на подстанции, снабжающей электроэнергией саму Ялту, произошло отключение электроэнергии в центральной части города, без света остались более 1300 абонентов, написала сити-менеджер.

На обоих объектах работают специалисты компании "Крымэнерго", которые проводят ремонтно-восстановительные работы, заверила Янина Павленко.

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