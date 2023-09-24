Следствие по делу о подготовке переворота окончено в Армении

Армянские следователи передали в прокуратуру уголовное дело по факту подготовки операции "Северный листопад" – подозреваемые собирались устроить теракты и захватить власть.

Предварительное следствие по громкому делу об операции "Северный листопад" окончено в Армении, сообщает Следком.

Материалы, посвященные преступной деятельности группы, состоящей из пяти подозреваемых, а также обвинительное заключение, переданы в прокуратуру.

Согласно им, обвиняемые вели подготовку к убийству и захвату органов власти. Однако им не удалось воплотить эти планы в жизнь: в ноябре 2023 года группа была разоблачена, а ее участники задержаны.

Авторы операции собирались внести хаос в работу госучреждений, для этого они предполагали совершать теракты. Движущей силой их действий служило недовольство внешней политикой Армении.

Для реализации преступного проекта подозреваемые покупали различные материалы и вещи, которые могли им понадобиться. Готовящей операции они дали название "Северный листопад".

"В целях эффективного осуществления опасных для общества действий был разработан план сброса взрывчатого вещества с дронов, а также другие методы дистанционного управления взрывами"

– СК Армении

Для этого заговорщики купили беспилотник и провели испытания, по итогам которых модифицировали устройство, чтобы усилить разрушительный эффект.