В Армении предотвратили госпереворот

Армянские силовики раскрыли заговор, участники которого намеревались захватить власть в стране. Подозреваемые задержаны.
Восемь человек, готовящих вооруженный захват власти, задержаны в Армении сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ).
"Члены военно-патриотической общественной организации "Крестоносцы" достигли договоренностей о захвате власти путем использования хранящегося у них оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья"
– СНБ
Информации о том, какое именно оружие планировалось использовать для переворота нет, однако оперативники предоставили видео задержания, на кадрах которого фигурируют пистолет, охотничье ружье, бронежилеты и рации.