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В Армении предотвратили госпереворот

В Армении предотвратили госпереворот
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские силовики раскрыли заговор, участники которого намеревались захватить власть в стране. Подозреваемые задержаны.

Восемь человек, готовящих вооруженный захват власти, задержаны в Армении сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ).

"Члены военно-патриотической общественной организации "Крестоносцы" достигли договоренностей о захвате власти путем использования хранящегося у них оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья"

– СНБ

Информации о том, какое именно оружие планировалось использовать для переворота нет, однако оперативники предоставили видео задержания, на кадрах которого фигурируют пистолет, охотничье ружье, бронежилеты и рации.

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