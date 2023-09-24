В Армении предотвратили госпереворот

Опубликовано: 15:53, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские силовики раскрыли заговор, участники которого намеревались захватить власть в стране. Подозреваемые задержаны.

Восемь человек, готовящих вооруженный захват власти, задержаны в Армении сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ).

"Члены военно-патриотической общественной организации "Крестоносцы" достигли договоренностей о захвате власти путем использования хранящегося у них оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья"

– СНБ

Информации о том, какое именно оружие планировалось использовать для переворота нет, однако оперативники предоставили видео задержания, на кадрах которого фигурируют пистолет, охотничье ружье, бронежилеты и рации.