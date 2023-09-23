Опубликовано: 16:29, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянский Следком отчитался по уголовным делам и арестам в отношении демонстрантов, нарушивших закон во время массовых акций протеста, которые проходят с 19 сентября в Ереване.

Нарушения общественного порядка на митингах в армянской столице стали поводом для возбуждения 26 дел, заявили в СК РА.

По этим делам задержаны 45 подозреваемых, семь фигурантов разыскиваются. Решение об аресте вынесено в отношении пяти человек.

В Следкоме добавили, что в суд были поданы запросы об аресте 39 подозреваемых. На данный момент рассматриваются 34 из этих ходатайств.

В чем обвиняют задержанных?

В СК уточнили, что уголовные дела были открыты по нескольким уголовным статьям:

участие в массовых беспорядках,

призывы к организации таких беспорядков,

призывы к насилию,

нанесение ущерба чужому имуществу,

ношение холодного оружия без разрешения,

вмешательство в действия стражей порядка.