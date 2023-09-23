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Протесты в Армении: открыты почти 30 уголовных дел против демонстрантов

Протесты в Армении: открыты почти 30 уголовных дел против демонстрантов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянский Следком отчитался по уголовным делам и арестам в отношении демонстрантов, нарушивших закон во время массовых акций протеста, которые проходят с 19 сентября в Ереване.

Нарушения общественного порядка на митингах в армянской столице стали поводом для возбуждения 26 дел, заявили в СК РА.

По этим делам задержаны 45 подозреваемых, семь фигурантов разыскиваются. Решение об аресте вынесено в отношении пяти человек.

В Следкоме добавили, что в суд были поданы запросы об аресте 39 подозреваемых. На данный момент рассматриваются 34 из этих ходатайств.

В чем обвиняют задержанных?

В СК уточнили, что уголовные дела были открыты по нескольким уголовным статьям:

  • участие в массовых беспорядках,
  • призывы к организации таких беспорядков,
  • призывы к насилию,
  • нанесение ущерба чужому имуществу,
  • ношение холодного оружия без разрешения,
  • вмешательство в действия стражей порядка.
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