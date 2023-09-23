Армянский Следком отчитался по уголовным делам и арестам в отношении демонстрантов, нарушивших закон во время массовых акций протеста, которые проходят с 19 сентября в Ереване.
Нарушения общественного порядка на митингах в армянской столице стали поводом для возбуждения 26 дел, заявили в СК РА.
По этим делам задержаны 45 подозреваемых, семь фигурантов разыскиваются. Решение об аресте вынесено в отношении пяти человек.
В Следкоме добавили, что в суд были поданы запросы об аресте 39 подозреваемых. На данный момент рассматриваются 34 из этих ходатайств.
В чем обвиняют задержанных?
В СК уточнили, что уголовные дела были открыты по нескольким уголовным статьям:
- участие в массовых беспорядках,
- призывы к организации таких беспорядков,
- призывы к насилию,
- нанесение ущерба чужому имуществу,
- ношение холодного оружия без разрешения,
- вмешательство в действия стражей порядка.