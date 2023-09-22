Протесты в Ереване: полиция задержала почти 100 демонстрантов

Опубликовано: 17:37, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт полиции Армении

В Ереване продолжаются митинги, они начались с самого раннего утра. К вечеру число задержанных почти достигло ста человек.

Демонстрации, направленные против правительства и за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, продолжаются в столице Армении.

Полицейские задерживают митингующих. В армянском силовом ведомстве рассказали Sputnik Армения, что утром и днем задержали в общей сложности 98 человек.

Все они были доставлены в отделы. Им вменяют уголовную статью 182: задержанные подозреваются в невыполнении законного требования.

Судя по видеозаписям, задержания проводятся жестко.

Задержания лидеров оппозиции

С утра в Ереване были задержаны оппозиционеры-руководители:

лидер политической организации "Мать Армения" Андраник Теванян;

сын одного из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Левон Кочарян.

Причем Кочаряна-младшего во время задержания избили полицейские.