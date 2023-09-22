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Протесты в Ереване: полиция задержала почти 100 демонстрантов

Протесты в Ереване: полиция задержала почти 100 демонстрантов
© Фото: сайт полиции Армении
В Ереване продолжаются митинги, они начались с самого раннего утра. К вечеру число задержанных почти достигло ста человек.

Демонстрации, направленные против правительства и за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, продолжаются в столице Армении.

Полицейские задерживают митингующих. В армянском силовом ведомстве рассказали Sputnik Армения, что утром и днем задержали в общей сложности 98 человек.

Все они были доставлены в отделы. Им вменяют уголовную статью 182: задержанные подозреваются в невыполнении законного требования.

Судя по видеозаписям, задержания проводятся жестко.

Задержания лидеров оппозиции

С утра в Ереване были задержаны оппозиционеры-руководители:

  • лидер политической организации "Мать Армения" Андраник Теванян;
  • сын одного из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Левон Кочарян.

Причем Кочаряна-младшего во время задержания избили полицейские.

Протестующие в Ереване перекрывают улицы города

Протестующие в Ереване перекрывают улицы города

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