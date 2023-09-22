Протесты в Ереване: полиция задержала почти 100 демонстрантов

В Ереване продолжаются митинги, они начались с самого раннего утра. К вечеру число задержанных почти достигло ста человек.
Демонстрации, направленные против правительства и за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, продолжаются в столице Армении.
Полицейские задерживают митингующих. В армянском силовом ведомстве рассказали Sputnik Армения, что утром и днем задержали в общей сложности 98 человек.
Все они были доставлены в отделы. Им вменяют уголовную статью 182: задержанные подозреваются в невыполнении законного требования.
Судя по видеозаписям, задержания проводятся жестко.
Задержания лидеров оппозиции
С утра в Ереване были задержаны оппозиционеры-руководители:
- лидер политической организации "Мать Армения" Андраник Теванян;
- сын одного из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Левон Кочарян.
Причем Кочаряна-младшего во время задержания избили полицейские.