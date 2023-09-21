Протестующие в Ереване перекрывают улицы города

Опубликовано: 20:22, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вечером 21 сентября в Ереване проходит митинг против Никола Пашиняна. Демонстранты перекрывают улицы, полиция приступила к задержанию протестующих.

В эти минуты в центре Еревана проходит шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

К настоящему времени участники митинга перекрыли площадь Франции, здание цирка, а также ряд перекрестков. При этом здание посольства России заблокировано не было, там усилена охрана.

Ожидается, что основные перекрытия улиц будут происходить утром 22 сентября. Они начнутся в 07:30 по местному времени (06:30 мск), а к 10:00 демонстранты намерены подойти к зданию правительства.

Согласно последней информации, сотрудники правоохранительных органов начали задерживать демонстрантов. По отношению к некоторым собравшимся полицейские применяют силу.

Ранее сегодня глава блока "Мать-Армения" заявил, что акции протеста против премьера будут проходить в круглосуточном формате.