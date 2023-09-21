Протестующие в Ереване перекрывают улицы города

В эти минуты в центре Еревана проходит шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
К настоящему времени участники митинга перекрыли площадь Франции, здание цирка, а также ряд перекрестков. При этом здание посольства России заблокировано не было, там усилена охрана.
Ожидается, что основные перекрытия улиц будут происходить утром 22 сентября. Они начнутся в 07:30 по местному времени (06:30 мск), а к 10:00 демонстранты намерены подойти к зданию правительства.
Согласно последней информации, сотрудники правоохранительных органов начали задерживать демонстрантов. По отношению к некоторым собравшимся полицейские применяют силу.
Ранее сегодня глава блока "Мать-Армения" заявил, что акции протеста против премьера будут проходить в круглосуточном формате.