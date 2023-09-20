Оппозиция в Армении готовит импичмент Пашиняну

Опубликовано: 19:41, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Армянская оппозиция проводит сегодня митинг в Ереване, звучат не только требования отставки руководства страны, но и планы по импичменту Пашиняна.

В столице Армении в эти минуты проходит оппозиционный митинг, планируется импичмент премьер-министра Никола Пашиняна.

Во главе оппозиционных «реформаторов» встанет национальный комитет, который оппозиция планирует сформировать, рассказал представитель националистической партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Он поделился, что в планах выражение импичмента Пашиняну и отстранение текущих властей.

За смену власти в стране выступает и присутствующий на митинге лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян. По его мнению Пашинян - противник Армении, но чтобы сместить его нужно действовать продуманно, а не эмоционально.