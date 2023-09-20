Оппозиция в Армении готовит импичмент Пашиняну

Армянская оппозиция проводит сегодня митинг в Ереване, звучат не только требования отставки руководства страны, но и планы по импичменту Пашиняна.
В столице Армении в эти минуты проходит оппозиционный митинг, планируется импичмент премьер-министра Никола Пашиняна.
Во главе оппозиционных «реформаторов» встанет национальный комитет, который оппозиция планирует сформировать, рассказал представитель националистической партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
Он поделился, что в планах выражение импичмента Пашиняну и отстранение текущих властей.
За смену власти в стране выступает и присутствующий на митинге лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян. По его мнению Пашинян - противник Армении, но чтобы сместить его нужно действовать продуманно, а не эмоционально.