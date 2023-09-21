Протестующие в Ереване будут круглосуточно добиваться отставки Пашиняна

Армянская оппозиция начинает круглосуточные акции против Никола Пашиняна. Очередная протестная акция состоится сегодня в 18:00 по местному времени (17:00 мск).
Акции протеста против премьер-министра Армении будут проходить круглосуточном формате. Об этом заявил глава блока "Мать-Армения" Андраник Теванян.
По его словам, они намерены добиться отставки Никола Пашиняна.
"Переходим на действия в режиме 24/7. Начинаем сегодня в 18:00. Собираемся на площади Республики"
– Андраник Теванян
Один из лидеров оппозиции отметил, что их главной задачей сейчас является как можно скорее поменять власть в стране.