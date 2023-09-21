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Протестующие в Ереване будут круглосуточно добиваться отставки Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Армянская оппозиция начинает круглосуточные акции против Никола Пашиняна. Очередная протестная акция состоится сегодня в 18:00 по местному времени (17:00 мск).

Акции протеста против премьер-министра Армении будут проходить круглосуточном формате. Об этом заявил глава блока "Мать-Армения" Андраник Теванян.

По его словам, они намерены добиться отставки Никола Пашиняна.

"Переходим на действия в режиме 24/7. Начинаем сегодня в 18:00. Собираемся на площади Республики"

– Андраник Теванян

Один из лидеров оппозиции отметил, что их главной задачей сейчас является как можно скорее поменять власть в стране.

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