Протесты в Армении: задержаны Теванян и сын Кочаряна

Опубликовано: 12:12, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт полиции Армении

Сегодня в Ереване в ходе протестных акций полиция задержала несколько десятков человек. Среди них оказались сын Роберта Кочаряна и Андраник Теванян. Левону Кочаряну после задержания потребовалась помощь медиков.

В Ереване с раннего утра продолжаются протесты оппозиции, требующей отставки властей Армении. Проводятся массовые задержания.

Утро в армянкой столице началось с выставления полицейских кордонов и перекрытия оппозиционерами нескольких улиц. Участники акции гражданского неповиновения перекрывали проспект Мясникяна, улицу Сарьяна, улицу Амиряна и другие транспортные артерии. На улице Сарьяна правоохранители задержали лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна. По сообщению адвоката Теваняна, представитель Нацкомитета по координации всенародного движения был доставлен в СК в рамках административного производства.

Приводу подвергся также сын экс-президента Армении, одного из зачинщиков карабахского конфликта Роберта Кочаряна – Левон. Его задержали на улице Амиряна, где зафиксированы стычки протестующих с полицией. Его адвокат сообщил, что Кочарян-младший был избит в ходе задержания и будет госпитализирован.

Всего с утра задержаны были более 80 человек, в том числе двое демонстрантов, нападавших на проезжающие автомобили.

Акции протеста в Ереване проходят уже три дня, участие в них принимают не только члены оппозиционно настроенных партий, но и студенты, и даже школьники.

На площади Республики перед зданием правительства Армении сотрудники полиции выстроились в живую стену. Демонстрантами предпринимались попытки сорвать заседание кабмина, а также заблокировать депутатов в здании. В результате кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна смог выехать с территории здания правительства пока протестующие предпринимали попытки прорвать полицейский кордон.

По словам члена Нацкомитета по координации всенародного движения Вазгена Манукяна, акции протеста продлятся весь день, а на 18.00 оппозиция запланировала митинг, в ходе которого будет представлен дальнейший план действий.