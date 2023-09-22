Протесты в Армении: задержаны Теванян и сын Кочаряна

В Ереване с раннего утра продолжаются протесты оппозиции, требующей отставки властей Армении. Проводятся массовые задержания.
Утро в армянкой столице началось с выставления полицейских кордонов и перекрытия оппозиционерами нескольких улиц. Участники акции гражданского неповиновения перекрывали проспект Мясникяна, улицу Сарьяна, улицу Амиряна и другие транспортные артерии. На улице Сарьяна правоохранители задержали лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна. По сообщению адвоката Теваняна, представитель Нацкомитета по координации всенародного движения был доставлен в СК в рамках административного производства.
Приводу подвергся также сын экс-президента Армении, одного из зачинщиков карабахского конфликта Роберта Кочаряна – Левон. Его задержали на улице Амиряна, где зафиксированы стычки протестующих с полицией. Его адвокат сообщил, что Кочарян-младший был избит в ходе задержания и будет госпитализирован.
Всего с утра задержаны были более 80 человек, в том числе двое демонстрантов, нападавших на проезжающие автомобили.
Акции протеста в Ереване проходят уже три дня, участие в них принимают не только члены оппозиционно настроенных партий, но и студенты, и даже школьники.
На площади Республики перед зданием правительства Армении сотрудники полиции выстроились в живую стену. Демонстрантами предпринимались попытки сорвать заседание кабмина, а также заблокировать депутатов в здании. В результате кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна смог выехать с территории здания правительства пока протестующие предпринимали попытки прорвать полицейский кордон.
По словам члена Нацкомитета по координации всенародного движения Вазгена Манукяна, акции протеста продлятся весь день, а на 18.00 оппозиция запланировала митинг, в ходе которого будет представлен дальнейший план действий.