Протесты в Армении: оппозиционный Нацкомитет сформирован наполовину

Чуть менее половины членов Национального комитета, призванного добиться смены власти в Армении, уже вошли в его состав. Их имена назвал Вазген Манукян во время акции у здания правительства в Ереване.
Оппозиционер пояснил, что в общей сложности в комитете будут работать 11 человек.
На данный момент в структуре числятся:
- сам Манукян,
- глава националистической "Честь имею" Айк Мамиджанян,
- руководитель партии "Мать Армения" Андраник Теванян,
- член руководства националистической "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян,
- один из основателей "Айакве" Аветик Чалабян.
"Время слов прошло, необходимы конкретные шаги"
– Вазген Манукян
Что такое Национальный комитет?
О создании Нацкомитета накануне, также на митинге, сообщил Сагателян. По его словам, главная задача органа – добиться импичмента премьера Никола Пашиняна.
Кроме того, оппозиция анонсировала массовые и беспрерывные, но мирные акции протеста. Теванян призвал завтра начать всеобщую забастовку, выйти на улицы и блокировать их с 7.30 по местному времени (6.30 мск). К 10.00 все демонстранты ожидаются у здания правительства.