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Протесты в Армении: оппозиционный Нацкомитет сформирован наполовину

Протесты в Армении: оппозиционный Нацкомитет сформирован наполовину
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Национальный комитет, о создании которого армянская оппозиция заявила накануне, начали создавать в Ереване. Политиков, которые уже вошли в его состав, назвал на митинге Вазген Манукян.

Чуть менее половины членов Национального комитета, призванного добиться смены власти в Армении, уже вошли в его состав. Их имена назвал Вазген Манукян во время акции у здания правительства в Ереване.

Оппозиционер пояснил, что в общей сложности в комитете будут работать 11 человек.

На данный момент в структуре числятся:

  • сам Манукян,
  • глава националистической "Честь имею" Айк Мамиджанян,
  • руководитель партии "Мать Армения" Андраник Теванян,
  • член руководства националистической "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян,
  • один из основателей "Айакве" Аветик Чалабян.

"Время слов прошло, необходимы конкретные шаги"

– Вазген Манукян

Что такое Национальный комитет?

О создании Нацкомитета накануне, также на митинге, сообщил Сагателян. По его словам, главная задача органа – добиться импичмента премьера Никола Пашиняна.

Кроме того, оппозиция анонсировала массовые и беспрерывные, но мирные акции протеста. Теванян призвал завтра начать всеобщую забастовку, выйти на улицы и блокировать их с 7.30 по местному времени (6.30 мск). К 10.00 все демонстранты ожидаются у здания правительства.

Акции протеста в Ереване: обстановка накаляется

Акции протеста в Ереване: обстановка накаляется

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