Протесты в Армении: оппозиционный Нацкомитет сформирован наполовину

Опубликовано: 20:59, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Национальный комитет, о создании которого армянская оппозиция заявила накануне, начали создавать в Ереване. Политиков, которые уже вошли в его состав, назвал на митинге Вазген Манукян.

Чуть менее половины членов Национального комитета, призванного добиться смены власти в Армении, уже вошли в его состав. Их имена назвал Вазген Манукян во время акции у здания правительства в Ереване.

Оппозиционер пояснил, что в общей сложности в комитете будут работать 11 человек.

На данный момент в структуре числятся:

сам Манукян,

глава националистической "Честь имею" Айк Мамиджанян,

руководитель партии "Мать Армения" Андраник Теванян,

член руководства националистической "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян,

один из основателей "Айакве" Аветик Чалабян.

"Время слов прошло, необходимы конкретные шаги"

– Вазген Манукян

Что такое Национальный комитет?

О создании Нацкомитета накануне, также на митинге, сообщил Сагателян. По его словам, главная задача органа – добиться импичмента премьера Никола Пашиняна.

Кроме того, оппозиция анонсировала массовые и беспрерывные, но мирные акции протеста. Теванян призвал завтра начать всеобщую забастовку, выйти на улицы и блокировать их с 7.30 по местному времени (6.30 мск). К 10.00 все демонстранты ожидаются у здания правительства.