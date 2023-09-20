Акции протеста в Ереване: обстановка накаляется

Опубликовано: 21:03, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Армении продолжаются акции протеста после антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе. Их участники вступают в стычки с силовиками, а также рвут российские паспорта.

Ситуация в Ереване накаляется: участники акций протеста вступают в противоборство с полицией. О напряженной обстановке сообщают армянские СМИ.

Протесты у правительства Армении

Множество людей пришло, в частности, к зданию правительства. Оно оцеплено полицией. В последние минуты там начались столкновения. Протестующие кидают в силовиков камни, а также бутылки, передает РИА Новости. Пострадал один правоохранитель, его увели сослуживцы.

Один из демонстрантов задержан, сообщает армянский Следком. Это 67-летний мужчина, ранее он был судим. У него обнаружены и изъяты два ножа.

Митинг у российского посольства

Акция протеста проходит второй день и у посольства РФ в Ереване. Кроме антироссийских выступлений, совершаются и действия аналогичной направленности: участники на камеру рвут свои российские паспорта.

Импичмент Пашиняну

В ходе протестов озвучиваются требования отставки правительства. Представитель руководства националистической партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил о создании Национального комитета, который займется запуском процедуры импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.