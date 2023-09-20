Завтра в Евлахе пройдет встреча с армянскими жителями Карабаха

Опубликовано: 12:50, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завтра, 21 сентября, в азербайджанском Евлахе пройдет встреча с представителями армянского населения Карабаха, на которой будут рассматриваться вопросы их реинтеграции в азербайджанское общество.

Администрация президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева выступила с предложением провести в Евлахе встречу с представителями армянских жителей Карабаха.

Ожидается, что завтра, 21 сентября, на этой встрече будут рассмотрены вопросы реинтеграции карабахцев в азербайджанское общество на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики, говорится в сообщении президентской администрации.

Напомним, аналогичная встреча по предложению азербайджанской стороны планировалась еще в середине августа, были решены все логистические вопросы, однако представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана нарушили договоренности в последний момент.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.