Завтра в Евлахе пройдет встреча с армянскими жителями Карабаха

Администрация президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева выступила с предложением провести в Евлахе встречу с представителями армянских жителей Карабаха.
Ожидается, что завтра, 21 сентября, на этой встрече будут рассмотрены вопросы реинтеграции карабахцев в азербайджанское общество на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики, говорится в сообщении президентской администрации.
Напомним, аналогичная встреча по предложению азербайджанской стороны планировалась еще в середине августа, были решены все логистические вопросы, однако представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана нарушили договоренности в последний момент.
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.