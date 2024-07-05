Вестник Кавказа

Дагестан смягчает нормативы потребления электричества

Дагестан смягчает нормативы потребления электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана установили более мягкие нормы потребления электроэнергии – этого требует сложившаяся ситуация в энергетике региона, когда львиную часть электричества поглощают майнинговые фермы, а страдают другие жители республики.

Власти Дагестана установили новые, более мягкие нормы потребления электроэнергии для населения - министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана внесло изменения в соответствующее приложение к приказу.

Теперь нормы потребления электричества будут рассчитываться по 5 категориям жилых помещений в зависимости от наличия стационарных электроплит, электроотопителей и электронагревателей горячего водоснабжения, передает "АиФ-Дагестан".

Лимит электричества на одного жителя при жилье с газовой плитой будет составлять 111 кВт/ч, чуть больше - 161 кВт/ч – для жилья с электроплитой, тогда как раньше нормы составляли 81 кВт/ч и 131 кВт/ч соответственно.

Это не значит, что потребителям придется платить за электроэнергию больше – просто энергетики мотивируют их к  учету потребленного электричества и к его разумному использованию.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что власти Дагестана объявили о начале разработки нового плана развития республики в энергетической сфере. Как рассказал глава РД Сергей Меликов, такие меры вызваны проблемами в энергетике, главная из которых - отсталость нынешней программы развития от уровня роста потребления электроэнергии в Дагестане.

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