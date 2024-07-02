Дагестан поставил рекорд энергопотребления

В Дагестане был установлен рекорд потребления электроэнергии – порядка 1 209 МВт. Электрики находятся в состоянии повышенной готовности.

В республике Дагестан за последние 24 часа был зафиксирован рекордный уровень потребления электроэнергии. По информации от специализированных органов, энергетики находятся в состоянии повышенной готовности. Также привлечены все необходимые ресурсы и оборудование для оперативного реагирования на возможные технические сбои. Причинами таких нарушений указаны износ сетей, аномально высокие температуры воздуха (термометры показывают 40 градусов жары) и резкое увеличение потребления электроэнергии.

«Зафиксирован исторический максимум суточного потребления электроэнергии — порядка 1 209 МВт»

– пресс-служба министерства энергетики и тарифов Дагестана.

В связи с этим, специалисты рекомендуют принятие комплекса мер по модернизации энергетической инфраструктуры, улучшению энергоэффективности и внедрению новых технологий для оптимизации потребления электроэнергии. Такие шаги помогут снизить риск возникновения аварийных ситуаций и обеспечат стабильную подачу электроэнергии как для населения, так и для предприятий региона.

Важно также продолжать работу по развитию альтернативных источников энергии, таких как солнечные и ветровые установки, чтобы диверсифицировать и укрепить энергетическую базу региона.