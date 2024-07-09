Когда состоится "Прямая линия" с Путиным?

В Кремле рассказали о "Прямой линии" с Владимиром Путиным. Она пройдет в 2024 году зимой. В декабре 2023 года Владимир Путин подвел "Итоги года".

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда состоится "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным.

Он заявил, что итоговое информационное мероприятие пройдет зимой, ближе к Новому году. Пресс-секретарь добавил, что "Прямая линия" пройдет в совмещенном формате.

В декабре 2023 года прошли "Итоги года" с Владимиром Путиным. Было принято решение совместить "Прямую линию" и пресс-конференцию российского лидера.