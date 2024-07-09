Аэропорты СКФО обновятся к 2028 году

В рамках КИФ-2024 Минтранс объявил о намерении отремонтировать несколько аэропортов в регионе Северного Кавказа к 2028 году. КЧР и вовсе обретет первый аэропорт.

Минтранс построит новые аэропорты и отремонтирует старые к 2028 году в республиках Северного Кавказа. Об этом рассказал министр экономразвития России Максим Решетников на КИФ-2024, который сейчас проходит в столице Чечни.

"Рост туризма, сельского хозяйства, промышленности требует ускоренного развития транспорта и логистики. Минтранс планирует до 2028 года завершить строительство и реконструкцию аэропортов практически во всех регионах СКФО"

- Максим Решетников

Среди объектов, попавших во внимание Минтранса, находится аэропорт в КБР, Ингушетии, а также Северной Осетии. В каждом из них планируется капремонт, а в последнем строительство международного терминала.

Карачаево-Черкесская республика, по плану, получит первый аэропорт рядом с курортом «Архыз». Он будет оборудован современными терминалами, взлетно-посадочной полосой, перроном и другими объектами, необходимыми для функционирования аэропорта. Специалисты оценивают стоимость проекта в 30 млрд рублей.

Напомним, что строительством займется компания «Аэропорты регионов». Работы начнутся уже в этом году.