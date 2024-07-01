Вслед за Ялтой без света осталась часть Краснодара

Атаки жары вслед за крымской Ялтой не выдержали и подстанции Краснодара - в четырех городских округах пропал свет. Отключения уже носят массовый характер, в городе не работают 25 светофоров.

В столице Кубани сегодня тоже начались массовые отключения электричества. Без света остались три городских округа, отключились даже светофоры, регулирующие дорожное движение - по всему городу работают аварийные бригады, сообщает в своем Telegram-канале Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара.

В Центральном и Карасунском округах обесточены в общей сложности 24 улицы, в Прикубанском округе столицы отключения масштабнее – здесь без электричества остались жители 26 улиц.

Самой масштабной оказалась последняя авария, случившаяся в районе 16:30: она оставила без света 37 улиц в Западном округе кубанской столицы.

Хуже всего то, что это сказалось и на работе городских светофоров: 25 из них в центре Краснодара и в Юбилейном микрорайоне города оказались обесточенными, что провоцирует автоаварии, сообщили в городском Дептрансе.