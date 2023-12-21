Авария на газопроводе оставила без газа жителей спального района в Ставрополе

В спальном районе в Ставрополе восстанавливают газоснабжение, пропавшее в результате аварии на газопроводе. На данный момент нет газа более чем у 600 человек.

В Ставрополе из-за аварии пропал газ у жителей одного из спальных районов. Об этом сказано в Telegram-канале главы города.

"640 абонентов остались без газа на северо-западе Ставрополя из-за несанкционированных земляных работ по бурению. Во время незаконных действий был поврежден подземный газопровод"

– Иван Ульянченко

Он подчеркнул, что в настоящее время ведутся восстановительные работы. В них задействованы две аварийные бригады и сварщики АО "Ставропольгоргаз".