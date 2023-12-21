На Ставрополье горел газопровод, есть пострадавший

Глава Ставрополя проинформировала, что на одном из участков местного газопровода произошло возгорание. Согласно предварительной причине, во всем виноваты незаконные бурильщики. Пострадавший получил ожоги и в настоящее время находится в больнице.
«В результате порыва газовода среднего давления диаметром 159 мм, силами "Ставропольгоргаз" произведено перекрытие четырех задвижек, происходит контролируемое выгорание газа в приямке без распространения огня. В результате пострадал один человек - мастер аварийно-спасательной службы "Горгаза"»
– пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным специалистов работы проводились в районе жилых домов. В настоящее время из-за злоумышленников было отключено газоснабжение около шести сотен абонентов. Восстановительные работы на месте продолжаются. Планируется, что в ближайшие часы подача газа будет восстановлена.