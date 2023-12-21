На Ставрополье горел газопровод, есть пострадавший

Один человек пострадал и был госпитализирован с ожогами в результате незаконных работ по бурению газопровода в одном из районов Ставрополя. На месте продолжаются восстановительные работы.

Глава Ставрополя проинформировала, что на одном из участков местного газопровода произошло возгорание. Согласно предварительной причине, во всем виноваты незаконные бурильщики. Пострадавший получил ожоги и в настоящее время находится в больнице.

«В результате порыва газовода среднего давления диаметром 159 мм, силами "Ставропольгоргаз" произведено перекрытие четырех задвижек, происходит контролируемое выгорание газа в приямке без распространения огня. В результате пострадал один человек - мастер аварийно-спасательной службы "Горгаза"»

– пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным специалистов работы проводились в районе жилых домов. В настоящее время из-за злоумышленников было отключено газоснабжение около шести сотен абонентов. Восстановительные работы на месте продолжаются. Планируется, что в ближайшие часы подача газа будет восстановлена.