Вестник Кавказа

Тысячи жителей Тбилиси остались без газа

Тысячи жителей Тбилиси остались без газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария на подземном газопроводе грузинской столицы оставила свыше 12 тыс человек без газа.

В грузинской столице более 12 тыс человек остались без газа из-за произошедшего ЧП на газопроводе. Такую информацию опубликовала компания «Тбилиси Энерджи».

Отмечается, что авария произошла в Тбилиси на улице Леха Качинского накануне вечером 7 января.

Без топлива остались жители частного сектора. Также газоснабжение отсутствует на объектах общепита и в медицинских учреждениях.

По данным газораспределительной компании, работы по восстановлению начались сегодня утром и должны завершиться к вечеру 8 января.

"Пожалуйста, будьте осторожны и не оставляйте краны газовых установок в открытом состоянии»

- «Тбилиси Энерджи»

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