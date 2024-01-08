Тысячи жителей Тбилиси остались без газа

Авария на подземном газопроводе грузинской столицы оставила свыше 12 тыс человек без газа.
В грузинской столице более 12 тыс человек остались без газа из-за произошедшего ЧП на газопроводе. Такую информацию опубликовала компания «Тбилиси Энерджи».
Отмечается, что авария произошла в Тбилиси на улице Леха Качинского накануне вечером 7 января.
Без топлива остались жители частного сектора. Также газоснабжение отсутствует на объектах общепита и в медицинских учреждениях.
По данным газораспределительной компании, работы по восстановлению начались сегодня утром и должны завершиться к вечеру 8 января.
"Пожалуйста, будьте осторожны и не оставляйте краны газовых установок в открытом состоянии»
- «Тбилиси Энерджи»
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