Вестник Кавказа

Тбилиси обзаведется ледовым дворцом в следующем году 

Тбилиси обзаведется ледовым дворцом в следующем году 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Грузии в скором времени построят ледовый дворец. Завершить строительство объекта планируется к концу текущего года. 

В Тбилиси появится ледовый дворец. Об этом рассказал глава Мининфраструктуры Грузии. 

По словам Ираклия Карселадзе, завершить строительные работы планируется к началу 2025 года. Он уточнил, что спортивное сооружение возводится к Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю, который состоится в феврале следующего года. 

"Мы уже проходим процедурные вопросы по подготовке страны к проведению в 2025 году олимпийского фестиваля, для чего в Тбилиси построят ледовый дворец, уже обустроены соответствующие биатлонные и лыжные трассы в Бакуриани"

– Ираклий Карселадзе 

Вместимость главной ледовой арены составит 1,5 тыс человек, а малой – 200.

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