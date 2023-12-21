Тбилиси обзаведется ледовым дворцом в следующем году 

В столице Грузии в скором времени построят ледовый дворец. Завершить строительство объекта планируется к концу текущего года.
В Тбилиси появится ледовый дворец. Об этом рассказал глава Мининфраструктуры Грузии.
По словам Ираклия Карселадзе, завершить строительные работы планируется к началу 2025 года. Он уточнил, что спортивное сооружение возводится к Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю, который состоится в феврале следующего года.
"Мы уже проходим процедурные вопросы по подготовке страны к проведению в 2025 году олимпийского фестиваля, для чего в Тбилиси построят ледовый дворец, уже обустроены соответствующие биатлонные и лыжные трассы в Бакуриани"
– Ираклий Карселадзе
Вместимость главной ледовой арены составит 1,5 тыс человек, а малой – 200.
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