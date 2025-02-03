Астрахань и Севастополь соединил автобусный маршрут

Из Астрахани начали ходить комфортабельные автобусы в Крым – теперь попасть на пляжи полуострова для туристов стало намного удобнее, время в пути занимает чуть меньше суток.

Российским туристам, которые желают без проблем и особых усилий попасть на черноморские пляжи Крыма, достаточно сесть на автобус в Астрахани, и меньше чем через сутки оказаться на полуострове, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Это обеспечит новый межрегиональный автобусный маршрут Севастополь – Астрахань, который ходит из Севастополя через день он уже в Астрахани, а в 13:00 он отправляется в в 07:50 на следующий день он уже в Севастополе, его маршрут пролегает через Севастополь, Симферополь, Феодосия, Керчь, Краснодар, Элиста, поселок Яшкуль, Астрахань, передает "АиФ-Крым".

Напомним, ранее мы писали о том, что из Брянска в столицу Крыма Симферополь начал ходить рейсовый автобус, маршрут которого проходит через новые российские регионы. Автобус ходит через день – с автовокзала "Симферополь" он отправляется в 4:20 утра, а приезжает в Брянск – уже в 13:30. Буквально через полчаса, в 14:00 он выезжает в обратный путь и прибывает в Симферополь к 22:00.