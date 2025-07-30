Минтранс Крыма запустил рейсовый автобус из Симферополя в Брянск

У жителей Брянска появилась прекрасная возможность отдохнуть в Крыму – между городом и столицей Крыма Симферополем начал ходить рейсовый автобус.

Два дня назад, во вторник, 5 августа, из столицы Крыма Симферополя в Брянск отправился первый рейсовый автобус, маршрут которого проходит через новые российские регионы, сообщили в Минтрансе Крыма.

Автобус ходит через день – с автовокзала "Симферополь" он отправляется в 4:20 утра, а приезжает в Брянск – уже в 13:30. Буквально через полчаса, в 14:00 он выезжает в обратный путь и прибывает в Симферополь к 22:00, передает "АиФ-Крым".

По пути туристы проедут через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Волноваху и Донецк. Также маршрут автобуса проходит через Белгород, Курск и Орел.

За билет в одну сторону нужно будет заплатить 6,5 тыс рублей, добавили в Минтрансе Крыма.