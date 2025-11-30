Армения получит полмиллиарда евро от ЕС

ЕС инвестирует €500 млн в модернизацию армянского энергорынка. Новый проект синхронизирует энергосети Армении и Грузии.

Европейский союз намерен субсидировать Армении €500 млн на развитие энергетического суверенитета и укрепление партнерских связей в регионе, о чем заявила Марта Кос, европейский комиссар по вопросам расширения.

"Это инвестиции в размере €500 млн для соединения армянской энергосистемы с грузинской, и мы уже работаем над энергосистемой Армения-Турция, чтобы вы все меньше зависели от российской энергии"

– Марта Кос

Инвестиции в сферу энергетики Армении будут реализованы в рамках проекта "Кавказская энергосистема", который совместно курируют ЕС и немецкий банк развития (KfW). Инициатива направлена на модернизацию энергоинфраструктуры Южного Кавказа с параллельным налаживанием устойчивого трансграничного энергообмена между странами региона.