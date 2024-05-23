Армения и США оформят соглашение о сотрудничестве таможенных служб

Армянское правительство одобрило соглашение о таможенном взаимодействии с Соединенными Штатами. Оно будет включать в себя порядок обмена данными для борьбы с контрабандой.

В скором времени правительства Армении и Соединенных Штатов подпишут соглашение о взаимной помощи таможенных органов. Об этом пишут армянские СМИ.

Проект данного соглашения был одобрен на состоявшемся 30 мая заседании правительства республики.

В пояснительной записке к документу сказано, что в нем будут прописаны отрасли сотрудничества, порядок обмена данными в рамках борьбы с контрабандой и целым рядом других таможенных нарушений.

Соглашение также предполагает упрощение процедуры для добросовестного бизнеса.