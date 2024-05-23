Вестник Кавказа

Армения и США оформят соглашение о сотрудничестве таможенных служб

Армения и США оформят соглашение о сотрудничестве таможенных служб
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянское правительство одобрило соглашение о таможенном взаимодействии с Соединенными Штатами. Оно будет включать в себя порядок обмена данными для борьбы с контрабандой.

В скором времени правительства Армении и Соединенных Штатов подпишут соглашение о взаимной помощи таможенных органов. Об этом пишут армянские СМИ.

Проект данного соглашения был одобрен на состоявшемся 30 мая заседании правительства республики.

В пояснительной записке к документу сказано, что в нем будут прописаны отрасли сотрудничества, порядок обмена данными в рамках борьбы с контрабандой и целым рядом других таможенных нарушений.

Соглашение также предполагает упрощение процедуры для добросовестного бизнеса.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
795 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

США еще больше усилят поддержку Армении

США еще больше усилят поддержку Армении

Пашинян полным ходом тянет Армению в НАТО

Пашинян полным ходом тянет Армению в НАТО

Премьер Армении провел переговоры с ЦРУ

Премьер Армении провел переговоры с ЦРУ

Посол Армении обсудила в США мирный процесс с Азербайджаном

Посол Армении обсудила в США мирный процесс с Азербайджаном

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы