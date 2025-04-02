Армения форсирует создание текста новой Конституции страны

Текст новой Конституции Армении будет готов через 10 месяцев, заявила сегодня глава министерства юстиции страны Србуи Галян, при этом отметив: вопрос изъятия из Основного закона ссылки на Декларацию о независимости не обсуждался.

Текст новой Конституции Армении будет готов через 10 месяцев, сообщила сегодня министр юстиции Србуи Галян, отметив: документ сейчас в стадии проработки, обсуждаются различные варианты текста, но окончательного решения по нему пока не принято.

В то же время, вопрос изъятия из Конституции ссылки на Декларацию о независимости не обсуждался, добавила Галян, касаясь заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.

Ранее власти Армении планировали провести референдум по принятию новой Конституции в 2027 году, заявил в марте армянский премьер, отметив: в его команде звучит мнение о целесообразности проведении референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года.

Тогда Пашинян утверждал, что изменение Конституции — исключительно вопрос внутренней политики, но это не может не иметь "регионального и международного влияния". Уже в апреле в парламенте Армении он заявил, что в новой Конституции не должно быть ссылки на Декларацию.

Напомним, месяц назад глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов напомнил Еревану: заключение мира с Арменией будет возможно только после выполнения требований Баку, включающих создание новой Конституции Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ. Именно Азербайджан стал инициатором заключения мирного договора, однако Ереван игнорировал призыв Баку около года. В целом переговоры двух стран длились около 2,5 лет, и лишь около месяца назад стороны достигли соглашения по тексту мирного договора.

Однако пока остаются нерешенными ключевые требования Баку - исключение из текущей Конституции Армении территориальных притязаний к Азербайджану и роспуск Минской группы ОБСЕ, созданной для решения конфликта еще в 1990-е годы.