РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армянские военные продолжают стрелять по Кяльбаджару

Армянские военные продолжают стрелять по Кяльбаджару
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вооруженные силы Армении продолжают бессовестно нарушать достигнутое соглашение о прекращении огня – сегодня очередному обстрелу снова подверглись азербайджанские подразделения, дислоцированные вдоль госграницы в Кяльбаджарском районе Азербайджана.

Сегодня с 17:20 до 18:00 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в районе населенного пункта Азизли Басаркечарского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в районе населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

Также на позиции азербайджанской армии на этом направлении с помощью боевых квадрокоптеров были сброшены самодельные взрывные устройства, говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без потерь, подразделения азербайджанской армии потерь не понесли и незамедлительно приняли адекватные ответные меры.

Армянские снайперы подло стреляют по азербайджанским солдатам

Армянские снайперы подло стреляют по азербайджанским солдатам

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1185 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version