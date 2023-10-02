Армянские военные продолжают стрелять по Кяльбаджару

Опубликовано: 21:14, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вооруженные силы Армении продолжают бессовестно нарушать достигнутое соглашение о прекращении огня – сегодня очередному обстрелу снова подверглись азербайджанские подразделения, дислоцированные вдоль госграницы в Кяльбаджарском районе Азербайджана.

Сегодня с 17:20 до 18:00 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в районе населенного пункта Азизли Басаркечарского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в районе населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

Также на позиции азербайджанской армии на этом направлении с помощью боевых квадрокоптеров были сброшены самодельные взрывные устройства, говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без потерь, подразделения азербайджанской армии потерь не понесли и незамедлительно приняли адекватные ответные меры.