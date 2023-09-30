Армянские снайперы подло стреляют по азербайджанским солдатам

Опубликовано: 19:29, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Несмотря на установившееся перемирие, армянские военные снова стреляют по азербайджанским солдатам – сегодня от такого подлого выстрела погиб солдат азербайджанской армии.

Сегодня днем с позиций Вооруженных сил Армении в районе села Заркенд в Басаркечярском районе прозвучал снайперский выстрел по позициям азербайджанской армии в районе населенного пункта Ашагы Айрым в Кяльбаджарском районе Карабаха, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Подлый выстрел оборвал жизнь военнослужащего азербайджанской армии Вюсала Оруджева.

О гибели солдата было немедленно доложено в Кяльбаджарскую Военную прокуратуру, следователи которой совместно с сотрудниками Управления криминалистики и информационных технологий на основании предоставленной информации опросили свидетелей, а также назначили соответствующие экспертизы.

Прокуратура возбудила уголовное дело, следствие продолжается.