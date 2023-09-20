Шушу обстреливали из минометов

Прошлой ночью жемчужина Азербайджана, культурная столица страны карабахский город Шуша подвергся обстрелу из крупнокалиберного оружия и минометов, заявил сегодня на брифинге в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры страны Кянан Зейналов.
В городе были повреждены стратегические объекты, возникли перебои в освещении.
"Все это еще раз свидетельствует о том, что Вооруженные силы Армении продолжают совершать террористические деяния против мирного населения. В связи с указанными фактами Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия"
- Кянан Зейналов
Есть и жертвы: в результате обстрелов армянских военных вчера в Шуше погиб один гражданский, еще один гражданский получил множественные осколочные ранения, отметил старший прокурор.
"По всем этим фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные мероприятия"
- Кянан Зейналов
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.