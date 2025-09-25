Археологи обнаружили древнейших амфибий в степи под Алматы

Ученые в ходе работ в Алматинской области обнаружили останки уникальных амфибий – они древнее динозавров и обитали в водоемах, существовавших там, где сегодня пролегает степь.

Археологическую экспедицию провели ученые Института зоологии Республики Казахстан в Курты Алматинской области, были найдены сотни останков древнейшей амфибии.

По словам ученых в степи в Курты они работают с артефактами континентального палеозоя. На полигоне удалось обнаружить более сотни скелетов древнейших амфибий, которые жили еще до появления динозавров.

"Обнажающиеся здесь горные породы датируются пермским периодом, их возраст составляет около 280 миллионов лет. А это означает, что найденные в Куртах организмы жили еще до эпохи динозавров"

– ученые

Раскопки на этом месте уже проводились в 1970-х годах, тогда-то впервые под Алматы и были найдены останки хвостатых амфибий, вид получил название Utegenia shpinari (Утегения). Миллионы лет назад в этой местности амфибии жили в пресноводных водоемах.

Позже координаты полигона были утрачены, ориентироваться в степи было сложно до появления GPS. Возобновились раскопки только недавно.

"Поиски утраченного местонахождения превратились в настоящее детективное расследование. В архивах были найдены полевые дневники участников раскопок 50-летней давности, и по скудным намекам из древних записей и космоснимкам точку удалось обнаружить в 30 км к западу от одноименного поселка"

– ученые