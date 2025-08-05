"Араз-Нахчыван" уступил "Омонии", "Ноа" сыграл вничью с "Линкольном"

"Араз-Нахчыван" и "Ноа" провели сегодня свои первые матчи в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Конференций и Лиги Европы. Ни одна из команд не сумела одержать победу.

В четверг, 7 августа, проходят первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги Конференций.

На данный момент уже завершились встречи с участием азербайджанского "Араза-Нахчывана" и армянского "Ноа"

Лига Конференций

"Араз-Нахчыван" принимал сегодня дома кипрскую "Омонию" и уступил со счетом 0:4.

Голами в составе гостей отметились полузащитники Лоизос Лоизу (13-я и 22-я минуты) и Эвандро Лима (55-я), а также нападающий Стеван Йоветич (58-й).

Ответный матч состоится на Кипре 14 августа. Начало – в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

Лига Европы

"Ноа" играл на выезде с клубом "Линкольн" из Гибралтара. Команды сыграли вничью 1:1.

Армянская команда забила гол на 9-й минуте – отличился полузащитник Ян Этеки. Хозяева ответили точным ударом полузащитника Ти-Джей Де Барра в компенсированное к первому тайму время.