"Араз-Нахчыван" уступил "Омонии", "Ноа" сыграл вничью с "Линкольном"

В четверг, 7 августа, проходят первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги Конференций.
На данный момент уже завершились встречи с участием азербайджанского "Араза-Нахчывана" и армянского "Ноа"
Лига Конференций
"Араз-Нахчыван" принимал сегодня дома кипрскую "Омонию" и уступил со счетом 0:4.
Голами в составе гостей отметились полузащитники Лоизос Лоизу (13-я и 22-я минуты) и Эвандро Лима (55-я), а также нападающий Стеван Йоветич (58-й).
Ответный матч состоится на Кипре 14 августа. Начало – в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).
Лига Европы
"Ноа" играл на выезде с клубом "Линкольн" из Гибралтара. Команды сыграли вничью 1:1.
Армянская команда забила гол на 9-й минуте – отличился полузащитник Ян Этеки. Хозяева ответили точным ударом полузащитника Ти-Джей Де Барра в компенсированное к первому тайму время.