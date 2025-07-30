Вестник Кавказа

Квалификация Лиги чемпионов: "Карабах" обыграл "Шкендию" в первом матче

Турал Байрамов
© Фото: соцсети футбольного клуба “Карабах“
Агдамский "Карабах" провел сегодня первую встречу против "Шкендии" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Игра проходила в столице Северной Македонии.

В Скопье только что закончился первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Шкендией" (Северная Македония) и "Карабахом" (Азербайджан). Победу со счетом 1:0 одержала гостевая команда.

Единственный гол забил на 18-й минуте с пенальти защитник "Карабаха" Турал Байрамов.

Ответная игра состоится в Баку 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по бакинскому времени (19:00 мск).

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