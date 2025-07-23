Жан-Ноэль Барро: арабские страны готовы выступить с трибуны ООН с осуждением действий ХАМАС.

Арабские страны впервые осудят ХАМАС в рамках грядущей сессии ООН, которая пройдет 28-29 июля. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Согласно Барро, слова которого приводят "Рейтер" и газета "Фигаро", совместное заявление арабских стран позволит закрепить изоляцию палестинского движения, а также послужить позитивным сигналом для европейских государств, которые будут готовы активнее работать в направлении признания Палестины.

Глава МИД Франции также заявил, что некоторые европейские скоро планируют признать Палестину.

"Половина европейских стран уже сделала это, все остальные рассматривают этот вопрос. Премьер-министр Великобритании заявил о своем намерении сделать это. Германия рассмотрит этот вопрос позднее"

– Жан-Ноэль Барро

Барро также отметил, что Еврокомиссия ужесточит политику в отношении Израиля, потребовав ограничения строительства поселений на Западном берегу, а также прекращения контроля за доставкой гумпомощи в Газу.

Отметим, что Франция ранее приняла решение признать Палестину, что вызвало критику со стороны Израиля, а также США.