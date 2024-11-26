Антитеррористические операции прошли почти в 30 турецких провинциях

Турецкие правоохранители за последние полмесяца провели операции против запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ в 28 провинциях страны.

Масштабная операция против запрещенной в России террористической организации ИГИЛ была проведена в Турции в последние две недели, сообщил глава МВД страны Али Ерликая.

По его словам, антитеррористические мероприятия проходили в 28 провинциях страны, в том числе в Измире.

Министр уточнил, что в общей сложности были задержаны 153 подозреваемых, которые могут быть связаны с ИГИЛ.

Ерликая пояснил, что, согласно полученной информации, они участвовали финансирование террористов, а также, используя свои аккаунты в соцсетях, пропагандировали ее.

"В результате операций было изъято большое количество организационных документов и цифровых материалов"

– Ерликая