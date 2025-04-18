Вестник Кавказа

Анкара сообщила о скором визите Пашиняна в Турцию

Анкара сообщила о скором визите Пашиняна в Турцию
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян совершит визит в Турцию 20 июня, сообщили в администрации турецкого президента. Ранее о поездке премьера Армении говорил Ален Симонян.

Директор по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун сообщил, что первый рабочий визит армянского премьера Никола Пашиняна в Турцию состоится 20 июня.

Представитель администрации главы государства подчеркнул, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган примет руководителя армянского правительства в Стамбуле.

Ранее о скорой поездке Пашиняна в Турции говорил спикер парламента Армении Ален Симонян. Он не стал раскрывать детали повестки визита, но заверил, что стороны затронут весь спектр двусторонних отношений.

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