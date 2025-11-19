Анкара призвала ЕС сделать все для украинского урегулирования

Турция хочет, чтобы европейские партнеры пошли на все, что нужно для скорого прекращения боевых действий на Украине – об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Как сообщили в канцелярии президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана, турецкий лидер, находясь на саммите G20 в ЮАР, провел отдельную встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Переговоры были посвящены в первую очередь проблеме украинского урегулирования.

Напомним, что сегодня в Женеве спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский госсекретарь Марко Рубио ведут дискуссии с делегацией Киева и представителями ЕС по новому плану украинского урегулирования, одобренному Дональдом Трампом. Предполагается, что план Трампа станет основой для полноценного завершения украинского конфликта.

В связи с планом Трампа Реджеп Тайип Эрдоган указал Эммануэлю Макрону на необходимость серьезно отнести к новому шансу прекратить боевые действия на Украине. Он подчеркнул, что сейчас нужно задействовать все существующие дипломатические мощности для обеспечения мира между Россией и Украиной.

"Эрдоган заявил, что необходимо задействовать все дипломатические ресурсы для завершения конфликта между Украиной и Россией и обеспечения справедливого и прочного мира"

– канцелярия президента Турции

Эрдоган подчеркнул, что Турция со своей стороны сделает все, что в ее силах, для достижения этой цели. В частности, в понедельник 24 ноября он намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным, а после - провести телефонные переговоры с Дональдом Трампом.

Кроме того, президенты говорили о турецко-французских контактах и о проблеме обеспечения мира в секторе Газа, что включает в себя сохранность перемирия между Израилем и ХАМАС и стабильные поставки гуманитарной помощи палестинцам. Президент Турции вновь отметил, что Анкара придерживается формулы двух государств в урегулировании палестино-израильского конфликта.