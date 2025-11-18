Вестник Кавказа

Эрдоган выступил за возобновление переговоров Москвы и Киева в Стамбуле

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган отметил важность стамбульских переговоров между Москвой и Киевом для решения гуманитарных вопросов, выступив за возобновление диалога между сторонами в турецком мегаполисе.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке возобновления стамбульского формата переговоров между РФ и Украиной. По словам главы Турции, переговоры принесли плоды в гуманитарной сфере. 

"Во время этих встреч между сторонами обсуждались гуманитарные и военные вопросы, прекращение огня и заключение мира. Это очень важные шаги"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган отметил важность стамбульской площадки для дипломатического пути решения конфликта. 

Ранее в Кремле заявили, что открыты к диалогу по украинскому кризису, при этом отметив, что контактов с Анкарой и Вашингтоном не было.

