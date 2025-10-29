Турция не отказывалась от импорта российского газа

Турция не прекратит покупать российский газ, несмотря на то, что страна подписала соглашение о покупке американского сжиженного природного газа, заявили турецкие официальные лица.

Опубликованные в некоторых западных СМИ заявления о том, что Турция прекратит покупать российский газ из-за подписания соглашения о закупке сжиженного природного газа у США, не что иное как фейк, заявил Центр противодействия дезинформации при правительстве Турции.

"Заявления о том, что Турция прекратит закупки российского газа в связи с подписанием Анкарой соглашения об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из США, что приводит к энергетическому кризису в стране, являются дезинформацией и не соответствуют действительности"

- заявление Центра

Импорт газа из России в Турцию продолжается без перебоев и в соответствии с утвержденным графиком, сообщили в организации, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Москва продолжает плановые бесперебойные поставки газа в Анкару в рамках долгосрочных контрактов между соответствующими организациями, а Турция, благодаря своим газопроводам, инфраструктуре СПГ и хранилищам является одной из самых надежных стран в регионе с точки зрения безопасности газоснабжения.

Перебоев с поставками природного газа нет ни сегодня, не будет их и предстоящей зимой, отмечается в документе.