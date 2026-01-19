Алиев: процессы сближения Еревана с Баку и Анкарой идут параллельно

Президент Азербайджана прокомментировал процесс стабилизации азербайджано-армянских и армяно-турецких отношений, заявив о том, что два этих процесса идут параллельно друг другу.

На сегодняшний момент урегулирование отношений Армении и Азербайджана, а также отношений Армении и Турции происходят параллельно, такое заявление сделал президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в Давосе.

"Безусловно, эти процессы завершатся одновременно установлением дипломатических отношений между Турцией и Арменией, а также между Азербайджаном и Арменией"

– Ильхам Алиев

Кроме того, Алиев заявил, что Баку не может претендовать на глобальное влияние без решения региональных задач.