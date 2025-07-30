Вестник Кавказа

Ален Симонян подал в суд на оппозиционного блогера

© Фото: соцсети Алена Симоняна
Спикер армянского парламента Симонян и депутат Манавазян подали в суд на оппозиционного блогера Сагателяна.

Спикер армянского парламента Ален Симонян направил в суд иск против оппозиционного политического блогера Вазгена Сагателяна. 

По мнению Симоняна, Сагателян, являющийся одним из авторов подкаста "Имнемними", опубликовал порочащую честь и достоинство информацию о личной жизни политика и его коллег по "Гражданскому договору". 

Также против Сагателяна иск направила другой депутат "Гражданского договора" Арусяк Манавазян. Политик потребовала опровергнуть информацию и выплатить 1 млн драмов (около $2,5 тыс.) за моральный ущерб. 

Напомним, что в прошлом году блогеры Нарек Самсонян и Вазген Сагателян были арестованы за оскорбления премьера Никола Пашиняна. Суд приговорил их к административному контролю, однако позднее оппозиционные активисты продолжили вести авторскую передачу.

