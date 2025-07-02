Армения потратила на концерт Дженнифер Лопес $7 млн

Власти Армении выделили $7 млн на проведение в Ереване концерта Дженнифер Лопес. По словам вице-мэра, эти траты оправданы.

Выделение $7 млн на организацию концерта в Ереване певицы Дженнифер Лопес назвал оправданным вице-мэр столицы Армении Армен Памбукчян.

Он заявил, что концерт Лопес, который состоится 3 августа, посетят около 15 тыс иностранных гостей. Туристы, по оценкам Памбукчяна, потратят в Армении по крайней мере по $500 каждый.

"Таким образом, если сопоставить количество гостей и их средние расходы, то получится, что отчисление 7 миллионов долларов нашим правительством полностью оправдано"

– вице-мэр Еревана

Также он добавил, что проведение концерта всемирно известной артистки положительно скажется на узнаваемости и международном престиже Армении.

Ранее с соцсетях власти Армении подверглись критике за чрезмерные расходы на организацию выступления Дженнифер Лопес.