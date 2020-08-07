Активы Коломойского в Адыгее уйдут с молотка

Росимущество проведет аукцион, на котором одним лотом будут проданы активы Коломойского в Адыгее. Начальная цена составляет менее 4 млрд рублей.

Росимущество выставило на торги активы, которые ранее принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому, внесенному в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Продать планируется активы Адыгее: ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-Юг". Компании выставлены на торги единым лотом с начальной ценой 3,97 млрд рублей. Аукцион объявлен на 100% доли в уставных капиталах обеих компаний. Прием сбора заявок на участие в аукционе завершится 25 ноября.

Верховный суд Адыгеи в прошлом году признал законным удовлетворение иска Генпрокуратуры РФ к Коломойскому с требованием изъятия имущества, в том числе двух компаний в республике, передает РБК.