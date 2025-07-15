Вестник Кавказа

"Ахмат" не смог одолеть столичный ЦСКА

"Ахмат" не смог одолеть столичный ЦСКА
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле сегодня обыграл "Ахмат" во втором туре РПЛ 2:1, несмотря на то, что открыли счет гости из Грозного.

Столичные армейцы, играя сегодня дома в Москве с чеченским "Ахматом", все же смогли одолеть гостей во втором туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1.

Первый год на 15-й минуте матча открыл "Ахмат": гол провел форвард Брайан Мансилья, и на этом везенье чеченских футболистов закончилось, передает "Интерфакс".

Судьи добавили дополнительное время к первому тайму, которое успешно реализовал в два года защитник армейцев Данила Круговой.

Матч для "Ахмата" заканчивался в меньшинстве – удаление за две желтых карточки получил Дарко Тодорович.

Победа принесла ЦСКА первые 4 очка в сезоне, "Ахмат" же потерпел второе поражение.

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