АБР обсуждает с Азербайджаном пятилетнюю стратегию

Азиатский банк развития завершает подготовку своей новой стратегии партнерства с Азербайджаном и уже начал ее обсуждения с правительством страны – она будет направлена на зеленой экономике и инклюзивном развитии.

В ближайшее время Азиатский банк развития (АБР) представит в Азербайджане свою новую стратегию партнерства на период с 2025 по 2029 годы, рассказал сегодня генеральный директор департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков.

"Мы обсуждаем стратегию с правительством и планируем сосредоточиться на двух основных направлениях. Первое - развитие "зеленой" и диверсифицированной экономики, второе — содействие инклюзивному развитию страны"

- Евгений Жуков

В последние годы программа АБР в Азербайджане была ориентирована преимущественно на частный сектор, в том числе – его крупные проекты в сфере возобновляемой энергетики. Два года назад банк одобрил крупный проект в Аляте, который уже полностью введен в эксплуатацию. В минувшем году он разработал финансирование новых проектов в солнечной энергетике, в нынешнем году будут разработаны аналогичные по масштабу проекты в области ветроэнергетики, - отметил Жуков, передает Trend.

Годом ранее банк одобрил два проекта в государственном секторе, которые касаются развития железнодорожной инфраструктуры: один из них - участок железной дороги Международного транспортного коридора "Север-Юг", второй - цифровизация всей железнодорожной сети Азербайджана, добавил Жуков.

Напомним, инклюзивное развитие – это экономический рост страны, сопровождаемый созданием бла​гоприятных условий для повышения качества жизни и обеспечения равенства возможностей всех групп ее населения.