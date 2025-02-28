Вестник Кавказа

АБР обсуждает с Азербайджаном пятилетнюю стратегию

АБР обсуждает с Азербайджаном пятилетнюю стратегию
© Фото: Trend
Азиатский банк развития завершает подготовку своей новой стратегии партнерства с Азербайджаном и уже начал ее обсуждения с правительством страны – она будет направлена на зеленой экономике и инклюзивном развитии.

В ближайшее время Азиатский банк развития (АБР) представит в Азербайджане свою новую стратегию партнерства на период с 2025 по 2029 годы, рассказал сегодня генеральный директор департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков.

"Мы обсуждаем стратегию с правительством и планируем сосредоточиться на двух основных направлениях. Первое -  развитие "зеленой" и диверсифицированной экономики, второе — содействие инклюзивному развитию страны"

- Евгений Жуков

В последние годы программа АБР в Азербайджане была ориентирована преимущественно на частный сектор, в том числе – его крупные проекты в сфере возобновляемой энергетики. Два года назад банк одобрил крупный проект в Аляте, который уже полностью введен в эксплуатацию. В минувшем году он разработал финансирование новых проектов в солнечной энергетике, в нынешнем году будут разработаны аналогичные по масштабу проекты в области ветроэнергетики, - отметил Жуков, передает Trend.

Годом ранее банк одобрил два проекта в государственном секторе, которые касаются развития железнодорожной инфраструктуры: один из них - участок железной дороги Международного транспортного коридора "Север-Юг", второй - цифровизация всей железнодорожной сети Азербайджана, добавил Жуков.

Напомним, инклюзивное развитие – это экономический рост страны, сопровождаемый созданием бла​гоприятных условий для повышения качества жизни и обеспечения равенства возможностей всех групп ее населения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
870 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Золотые горы: как находка в Китае повлияет на рынок золота

Золотые горы: как находка в Китае повлияет на рынок золота

Европейское турне османского султана Абдул-Азиза

Европейское турне османского султана Абдул-Азиза

Мировой экономический кризис: что это и сколько их было?

Мировой экономический кризис: что это и сколько их было?

В Казахстане планируют создать криптобанк

В Казахстане планируют создать криптобанк

Барсетка привела к эвакуации банка в Невинномысске

Барсетка привела к эвакуации банка в Невинномысске

Турецкие банки хотят смягчения антироссийских санкций - СМИ

Турецкие банки хотят смягчения антироссийских санкций - СМИ

В Абхазии банковские карты россиян могут не работать

В Абхазии банковские карты россиян могут не работать

Банковские платежные системы сблизят Азербайджан и Грузия

Банковские платежные системы сблизят Азербайджан и Грузия

Что такое золотая виза, за что и где ее дают?

Что такое золотая виза, за что и где ее дают?

Ключевая ставка может опуститься – глава ВТБ

Ключевая ставка может опуститься – глава ВТБ

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы