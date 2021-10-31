Турецкий министр предрек мировой продовольственный кризис

Глава министерства окружающей среды Турции заявил, что миру грозят продовольственные кризисы, если температура воздуха на планете увеличится на два градуса.

Мировому сообществу грозят продуктовые кризисы, если температура окружающей среды увеличится на два градуса. Такое заявление сделал министр окружающей среды и изменения климата Турции Мехмет Озхасеки в рамках второго Метеорологического форума тюркского мира, который сейчас проходит в столице АР.

Чиновник подчеркнул, что сейчас температура планеты поднялась более чем на один градус.

"В последнее время, мы наблюдаем последствия изменения климата во всем мире. Самая большая причина изменения климата - индустриализация, рост городов. В список стран, где больше всего наблюдается загрязнение окружающей среды, входят Индия и США"

- Мехмет Озхасеки

Второй Метеорологический форум тюркского мира, проходящий сейчас в столице Азербайджанской Республике, направлен на решение вопросов, которые связаны с климатическими изменениями. В рамках встречи представители тюркских стран обмениваются опытом и знаниями по предотвращению ухудшения погоды на планете.