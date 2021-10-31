Турецкий министр предрек мировой продовольственный кризис

Мировому сообществу грозят продуктовые кризисы, если температура окружающей среды увеличится на два градуса. Такое заявление сделал министр окружающей среды и изменения климата Турции Мехмет Озхасеки в рамках второго Метеорологического форума тюркского мира, который сейчас проходит в столице АР.
Чиновник подчеркнул, что сейчас температура планеты поднялась более чем на один градус.
"В последнее время, мы наблюдаем последствия изменения климата во всем мире. Самая большая причина изменения климата - индустриализация, рост городов. В список стран, где больше всего наблюдается загрязнение окружающей среды, входят Индия и США"
- Мехмет Озхасеки
Второй Метеорологический форум тюркского мира, проходящий сейчас в столице Азербайджанской Республике, направлен на решение вопросов, которые связаны с климатическими изменениями. В рамках встречи представители тюркских стран обмениваются опытом и знаниями по предотвращению ухудшения погоды на планете.