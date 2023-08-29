Вестник Кавказа

Девочка пропала и нашлась в Махачкале

Девочка пропала и нашлась в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне стало известно о пропаже школьницы в Махачкале. Ей было 13 лет. Сегодня стало известно, что девочка найдена.

Родители пропавшей школьницы в Махачкале пришли в отделение полиции с заявлением. Поиски 13-летней девочки незамедлительно начались. Ближе к утру стало известно, что она нашлась.

«Девочку нашли. Жива и здорова! Уже с родителями. Главное, ребенок жив и невредим! Остальное — решаемо»

– пресс-служба ГУ МВД

Причины пропажи ребенка не уточняются.

Аналогичный случай произошел в ставропольском Михайловске, где пропал подросток. Он также был обнаружен живым и здоровым.

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