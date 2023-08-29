Ученые Казахстана показали свои новые разработки

Казахстанские ученые на очередной диалоговой площадке представили ряд проектов, которые позволят оптимизировать газо- и нефтедобычу в стране.

В Казахстане прошла очередная диалоговая площадка по интеграции науки и бизнеса, на которой были представлены проекты в сфере недропользования, - сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования страны.

Гостями мероприятия стали представители Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, "Казмунайгаза", Республиканской Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, а также эксперты, ученые, изобретатели и представители бизнеса, - передает Sputnik Казахстан.

Особый интерес у бизнеса вызвали новая система по прогнозу месторождений и залежей, технология повышения нефтеотдачи для трудноизвлекаемых запасов, а также устройства по очистке геотехнологических и нефтяных скважин и установки по переработке углеводородсодержащих отходов.

"Ранее 31 из 63 научных проектов нашли своих потенциальных бизнес-партнеров для совместной реализации"

- председатель Правления Фонда науки Абдильда Шаменов

Бизнесмены и ученые договорились о совместной работе по ряду проектов, отмечается в сообщении.