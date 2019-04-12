Вестник Кавказа

Джавид Гусейнов возглавил Аппарат Верховного Суда Азербайджана

Джавид Гусейнов возглавил Аппарат Верховного Суда Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пост председателя Аппарата ВС Азербайджанской Республики занял Джавид Гусейнов. В течение карьеры он показал себя достойным госслужащим.

Аппарат Верховного Суда АР получил нового председателя. Им стал Джавид Гусейнов.

В течение своей карьеры Гусейнов занимал позиции руководителя в структурах, относящихся к судебно-правовому полю.

В частности, он определял работу Судебно-правового совета с начала 2000-х годов и был советником министра юстиции республики в течение предыдущего года. Нынешний год Гусейнов провел в качестве главы отдела анализа судебной практики ВС АР.

Гусейнов также удостоился множественных наград от Президента АР за отличную государственную службу.

На этом посту он сменил Инама Керимова, занимавшего пост председателя аппарата ВС с апреля 2023 года.

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