В Сунже пройдет выставка истингов

Выставка, посвященная традициям ковроткачества в Ингушетии, пройдет в Сунже. На экспозиции будет представлено более ста традиционных ингушских ковров, созданных из войлока.

В Сунже пройдет выставка «Истинг. Войлочная летопись ингушей», на которой будет представлено более ста традиционных ингушских ковров, созданных из войлока. Это уникальная возможность прикоснуться к древним ремесленным техникам, которые передавались из поколения в поколение.

«Экспозиция выставки состоит из 100 войлочных ковров, отражающих традиционное орнаментальное искусство ингушей, особенностями которого являются архаичность и символизм»

– галерея «Ингушетия» в Сунже.

По словам авторов выставки, изготовление войлочного ковра – процесс трудоемкий и многоэтапный. Он включает в себя выбор и подготовку шерсти, валяние, применение узоров и окончательную обработку изделия. Узоры на коврах часто содержат архаические символы, каждый из которых имеет свой сакральный смысл и значимость.

Отметим, что проведение таких выставок имеет важное значение для сохранения культурного наследия ингушей. Каждый войлочный ковер является своеобразным хранителем истории и традиций, поэтому их изучение и демонстрация широкой публике способствуют укреплению интереса к национальному искусству и ремесленной культуре.