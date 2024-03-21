Рейтинг богатейших россиян Forbes возглавил Вагит Алекперов

Совладелец крупнейшей нефтяной компании России "Лукойл" бизнесмен Вагит Алекперов вновь возглавил рейтинг самых богатых россиян, второе место у акционера "Новатэк" Леонида Михельсона, третье – у акционера "Сибур холдинг" Геннадия Тимченко.

Одно из наиболее авторитетных и известных финансово-экономических изданий в мире Forbes опубликовало второй ежегодный рейтинг 50 богатейших россиян по полученным дивидендам за 2023 год, его возглавил основной акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, чей дивидендный доход оценивается в 177,4 млрд рублей.

"Лидером рейтинга вновь стал совладелец нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов. ...В этом же году Алекперов впервые стал лидером рейтинга богатейших россиян по размеру состояния"

- сайт Forbes

Вторым в рейтинге стал акционер газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон (105 млрд рублей), третьим - акционер химического производителя "Сибур холдинг" Геннадий Тимченко (84,6 млрд рублей).

Также в пятерку лидеров вошли основатели "USM" и "Фармстандарт" Алишер Усманов и Виктор Харитонин (79,9 млрд рублей и 77,6 млрд рублей соответственно).